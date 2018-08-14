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Следователи завершили проверку по факту обрушения крыши катка в Гомеле

Происшествия 14.08.2018 | 12:20
Фото УСК по Гомельской области
Фото УСК по Гомельской области

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи завершили проверку по факту обрушения крыши катка в Гомеле, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Гомельским городским отделом Следственного комитета завершена проверка по факту обрушения тентовой крыши ледового катка на пр. Речицком, произошедшем вечером 10 марта. Тогда во время сеанса массового катания по причине скопления и налипания мокрого снега упала часть крыши. В результате происшествия в учреждение здравоохранения доставлялись 5 человек. "Установлено, что фактически с момента ввода катка в эксплуатацию очистка тента крыши не осуществлялась. Очистительное оборудование на объекте отсутствовало. В текущем году при сильных снегопадах рабочие убирали налипший по краям тента снег при помощи шестов, - проинформировала Мария Кривоногова. - На основании тщательного анализа всех фактических данных, добытых в ходе проведения доследственной проверки, Гомельский городской отдел СК пришел к выводу, что в действиях должностных лиц отсутствуют составы уголовно-наказуемых деяний. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела".

Управлением Следственного комитета по Гомельской области в адрес областного исполнительного комитета направлено информационное письмо для принятия организационно-практических мер с целью исключения подобных происшествий в дальнейшем. Ранее во все облисполкомы и Минский горисполком направлялись письма о проведении своевременных осмотров и очистки кровель зданий и сооружений.

Ледовый каток находится в коммунальной собственности учреждения Гомельского центрального спорткомплекса. Введен в эксплуатацию в 2011 году. Производителем и поставщиком тентовой конструкции стала компания, зарегистрированная в Словении. Сотрудниками Следственного комитета в госучреждении "Центральный ФОЦ" были истребованы копии технической документации на аналогичное тентовое покрытие. К материалам проверки приобщены заключения судебно-медицинских, строительно-технической, трасологической экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ. -0-

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Теги
Гомель, происшествия, Следственный комитет
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