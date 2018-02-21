Следователи завершили расследование серии хищений денег из офисов в Минске и Быхове

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи установили обстоятельства серии хищений денег из офисов в Минске и Быхове, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

По данным следствия, четверо граждан России (1973, 1978, 1985, 1987 годов рождения) и 35-летний белорус с 30 мая по 27 июля 2017 года, взламывая двери и оконные рамы, проникли в пять офисов в Минске и два в Быхове, где завладели более Br50 тыс.

Как сообщалось, обвиняемых задержали сотрудники столичного уголовного розыска и спецподразделения "Алмаз" после кражи на улице Карвата в Минске. При них были обнаружены похищенные $1 тыс. 800 и более Br4 тыс., используемая во время налетов одежда, обувь и орудия преступления.

В двух случаях хищения совершены из помещений по улице Стебенева в столице с разницей в две недели. При этом в ходе первого разбойного нападения мужчины избили сторожа и связали его. В тот раз "выручка" составила около $7 тыс.

В ходе предварительного расследования проведено более 50 осмотров мест происшествия, 135 экспертных исследований, допрошены более 100 человек, наложен арест на имущество в размере около Br50 тыс., в том числе два автомобиля, на которых перемещались фигуранты.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.3 ст.205 (кража в крупном размере, повторно, группой лиц), ч.2 ст.207 (разбой, повторно, группой лиц, в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело прокуратурой направлено в суд.-0-