3 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Следственный эксперимент проводится на месте смертельного ДТП в Лепельском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Погодные и временные условия максимально приближены к моменту аварии. Следователи и эксперты моделируют ситуацию в момент столкновения машин. "По результатам эксперимента, а также после дополнительных осмотров двух транспортных средств, изъятых с места аварии, эксперты проведут исследования, которые позволят сделать заключения по автотехническим экспертизам, назначенным по уголовному делу", - рассказала Светлана Сахарова.

Как сообщала БЕЛТА, ДТП произошло 1 марта около 18.20 на 139-м км автодороги Минск-Витебск. Geely выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Volvo с полуприцепом. В аварии погибли исполнительный директор Белорусской федерации плавания Жанна Исаеня и генеральный секретарь этой организации, член технического комитета FINA Татьяна Жукова. Водитель Volvo, 50-летний житель Лиды, не пострадал.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).-0-