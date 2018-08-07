7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации БЕЛТА, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Следственным комитетом по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). "Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись одному из заказчиков. В ходе проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является БЕЛТА", - проинформировали в СК.

На протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тыс. несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия. В результате совершенного преступления РУП "Белорусское телеграфное агентство" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия.

К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.-0-