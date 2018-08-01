1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слонимский лесхоз присваивал уплаченные нарушителями за штрафы деньги, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

При проверке деятельности предприятия и должностных лиц установлено, что инженер по защите леса, в обязанности которого входит контроль над производством рубок и санитарным состоянием лесных угодий, несколько лет привлекал нарушителей к административной ответственности, но суммы штрафов забирал себе. Для этого он указывал в постановлениях на оплату штрафов не реквизиты и расчетный счет республиканского бюджета, а расчетный счет лесхоза. Перечисленные нарушителям суммы штрафов предприятие впоследствии использовало по своему усмотрению.

Постановлением финансовой милиции и инженер, и лесхоз привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере Br245 и Br707,6 соответственно. Необоснованно зачисленные на расчетный счет лесхоза деньги возвращены в бюджет государства.

К административной ответственности привлечен и инженер по охотничьему хозяйству лесхоза, который совмещал эту работу с деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя (занимался разведением и реализацией рыбы). Он оштрафован на 10 базовых величин (1БВ - Br24,5) за игнорирование запрета на осуществление предпринимательской деятельности для граждан, относящихся к государственным должностным лицам.-0-