Сложные погодные условия вызвали значительный рост мелких ДТП в Могилеве

2 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сложные погодные условия в виде сильного снегопада вызвали 1 марта значительный рост мелких ДТП, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

По области было зарегистрировано всего 60 ДТП, из них 43 в городе на Днепре. Правда, обошлось без человеческих жертв и травм, зафиксированы только механические повреждения автомобилей. "То есть на заснеженных и скользких участках дороги любое неосторожное движение со стороны водителей приводило к заносам или столкновениям автомобилей. Поэтому со своей стороны мы предупреждали водителей о сложных погодных условиях, просили воздержаться по возможности от выездов, чтобы избежать аварий", - сказали специалисты.

Они отметили, что непростые погодные условия и сегодня, снегопад продолжается, необходимо, чтобы водители были максимально осторожны при управлении автомобилем. По данным на 10.00, в городе уже зафиксированы 3 ДТП с механическими повреждениями.

Как сообщили в Могилевском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Могилеве за минувшие сутки выпало 10 мм осадков в виде снега, или 90% декадной нормы, а высота снежного покрова составила 9 см.-0-