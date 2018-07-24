Снаряд времен войны обнаружили на территории Жабинковского сахарного завода

24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На территории ОАО "Жабинковский сахарный завод" обнаружили артснаряд времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

23 июля в 16.45 при проведении планового обслуживания оборудования в камнеловушке на территории свеклоприемного пункта работники предприятия обнаружили 76-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На место происшествия вызвали саперов из в/ч №5526, которые уничтожили опасную находку.

В этот же день несколькими часами ранее 152-мм артиллерийский снаряд времен войны при сортировке металла обнаружили и на территории пункта приема металлолома Барановичского РайПО. Он также был уничтожен саперами в/ч №7404.-0-