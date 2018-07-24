Снаряд времен войны обнаружили на территории Жабинковского сахарного завода

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
24 июля 2018, Вт
+23°C
Переменная облачность EUR 2.3226
USD 1.9879
RUB 3.1589
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь выступает за чистоту и прозрачность в спорте
Президент
В Академии управления с 1 сентября не нужных в управлении людей учиться не должно - Лукашенко
Президент
РЕПОРТАЖ: Комбайн с приставкой "супер" помогает аграриям убирать новый урожай
Регионы
Сегодня Георгий Колдун разыграет квартиру от "Евроопт", также своих обладателей найдут 5 автомобилей и деньги! Начало в 18.20!
Общество
Дом "Марина-2" комплекса "Минск-Мир" готов к заселению!
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Индонезии родился младенец с двумя лицами
16:24 В мире
10-летняя звезда сериала "Детство Шелдона" станет миллионером
16:21 Калейдоскоп
ВС оставил приговор по делу о порче мяса на Гомельском мясокомбинате без изменений
16:13 Происшествия
Средняя зарплата в Беларуси в июне составила Br953,7
16:09 Экономика
КГК отмечает необходимость повышения эффективности работы СЭЗ "Могилев"
16:00 Регионы
Гарри Стайлс отдал 1,2 миллиона долларов на благотворительность
16:00 Калейдоскоп
II региональный кадровый форум Минской области посвящен поиску и закреплению молодежи на местах
15:55 Регионы
Дешам, Зидан, Далич, Черчесов претендуют на звание лучшего тренера года по версии ФИФА
15:43 Спорт
Футболистка минской команды "Зорка-БДУ" Юлия Борисенко утонула во время отдыха
15:40 Спорт
Лесные пожары в Швеции уничтожили более 25 тыс. га леса
15:38 В мире
В Витебске на лжеминера вокзала завели уголовное дело
15:26 Происшествия
В Минске появился первый контейнер для сбора испорченных лекарств
15:18 Регионы
Международная конференция по государственно-частному партнерству пройдет 12 сентября в Минске
15:17 Экономика
Широкое празднование 400-летия белорусского "Букваря" состоится в конце августа - начале сентября
15:16 Культура
Товарные биржи Беларуси и Узбекистана планируют сотрудничать в сфере ИКТ и кибербезопасности
15:11 Экономика
Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании июня
15:10 Общество
В Пуховичском районе после мониторинга прокуратуры привели в порядок детские площадки
15:07 Регионы
Госдума России ратифицировала соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС спецзнаками
15:00 Экономика
Премьер Греции объявил трехдневный траур по погибшим от лесных пожаров
14:56 В мире
Почтовая марка "400 лет первому в мире "Букварю" выпущена в обращение
14:54 Общество
Все новости
Темы
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Уборочная кампания Уборочная кампания
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Снаряд времен войны обнаружили на территории Жабинковского сахарного завода

Происшествия 24.07.2018 | 14:38

24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На территории ОАО "Жабинковский сахарный завод" обнаружили артснаряд времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

23 июля в 16.45 при проведении планового обслуживания оборудования в камнеловушке на территории свеклоприемного пункта работники предприятия обнаружили 76-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На место происшествия вызвали саперов из в/ч №5526, которые уничтожили опасную находку.

В этот же день несколькими часами ранее 152-мм артиллерийский снаряд времен войны при сортировке металла обнаружили и на территории пункта приема металлолома Барановичского РайПО. Он также был уничтожен саперами в/ч №7404.-0-

Новости по теме
Жительница Оршанского района вместо ягод нашла в лесу боеприпасы
Снаряд времен ВОВ нашли при замене теплотрассы в Минске
﻿
Теги
Брестская область, ВОВ, Жабинка
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3226 BYN 2.316 BYN 2.326 BYN
USD
1.9879 BYN 1.983 BYN 1.989 BYN
RUB
3.1589 BYN 3.155 BYN 3.16 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: Беларусь выступает за чистоту и прозрачность в спорте
Все видео

Фотоновости

Чемпионат мира по вертолетному спорту проходит на Боровой
Все фото

Инфографика

Чемпионат мира по вертолетному спорту Минск (аэродром Боровая) 23-29 июля принимает 16-й чемпионат мира по вертолетному спорту и 4-й этап Кубка мира по вертолетным гонкам.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК внедрят в Беларуси
В Академии управления с 1 сентября не нужных в управлении людей учиться не должно - Лукашенко
Лукашенко: Беларусь выступает за чистоту и прозрачность в спорте
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Беларусь приветствует контакты мировых лидеров для снижения напряженности в политике – Макей
Беларусь и Узбекистан намерены расширять договорно-правовую базу
Беларусь и Латвия проведут заседание межправкомиссии 6 сентября в Риге
Экономика
Андрей Кобяков. Фото из архива Кобяков поручил до конца августа завершить работу над прогнозными документами 2019 года
Средняя зарплата в Беларуси в июне составила Br953,7
Международная конференция по государственно-частному партнерству пройдет 12 сентября в Минске
Общество
Все на семейный фестиваль "Облака молока"!
Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании июня
Почтовая марка "400 лет первому в мире "Букварю" выпущена в обращение
Регионы
Фото из архива Санэпидслужба опубликовала карту очагов обитания клещей в Минске
КГК отмечает необходимость повышения эффективности работы СЭЗ "Могилев"
II региональный кадровый форум Минской области посвящен поиску и закреплению молодежи на местах
Спорт
Георгий Катулин и Дарья Домрачева Дарья Домрачева стала первым звездным послом II Европейских игр
Дешам, Зидан, Далич, Черчесов претендуют на звание лучшего тренера года по версии ФИФА
Футболистка минской команды "Зорка-БДУ" Юлия Борисенко утонула во время отдыха
Технологии
Фото из архива Беларусь поднялась на 38-е место в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства
Японские автокомпании к 2050 году будут производить только электромобили и гибриды
В Лондоне тестируют 3D-сканеры, которые упростят правила провоза жидкостей в аэропортах
Культура
Фото из архива Широкое празднование 400-летия белорусского "Букваря" состоится в конце августа - начале сентября
Средневековые квесты ждут гостей "Рыцарского фэста" в Мстиславле
Заявки на конкурс документального кино принимаются до 3 августа
В мире
Фото Синьхуа-БЕЛТА Премьер Греции объявил трехдневный траур по погибшим от лесных пожаров
В Индонезии родился младенец с двумя лицами
Лесные пожары в Швеции уничтожили более 25 тыс. га леса
Калейдоскоп
СМИ раскрыли подробности продолжения "Игры престолов"
10-летняя звезда сериала "Детство Шелдона" станет миллионером
Гарри Стайлс отдал 1,2 миллиона долларов на благотворительность
Газета 7 дней
Три поколения огнеборцев
Девочка, которая искала отца, покорила весь мир
Узоры взаимного интереса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия