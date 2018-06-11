Снаряд времен ВОВ нашли при замене теплотрассы в Минске

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли при замене теплотрассы в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Боеприпас обнаружили во время работ по замене теплотрассы на Партизанском проспекте. "Сотрудники специальных служб незамедлительно выбыли на место происшествия, были приняты меры для ограждения территории. Снаряд был извлечен на поверхность, а потом вывезен на полигон и уничтожен", - проинформировали в ГУВД.-0-