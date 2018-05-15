Снаряды времен войны найдены в Бресте при благоустройстве территории

15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте во время земляных работ обнаружены артснаряды времен Великой Отечественной войны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Случай произошел 14 мая возле нового дома по ул. Героев обороны Брестской крепости. Прилегающую территорию сейчас благоустраивают. При обустройстве пешеходных дорожек рабочие откопали снаряды. На место происшествия незамедлительно выбыли экстренные службы. Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5526 обследовали участок и обнаружили три артиллеристских снаряда калибра 76 мм и один взрыватель. Боеприпасы уничтожены.

Подобный случай в этот день произошел в Лунинце. При проведении земляных работ на перекрестке ул. Ф.Скорины и П.Бровки была обнаружена минометная мина калибра 82 мм. Боеприпас, пролежавший в грунте со времен войны, уничтожили саперы в/ч 7404.-0-