Снаряды времен ВОВ обнаружены в Витебском районе во время посевной

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены в Витебском районе во время посевной, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
Опасная находка была обнаружена 22 апреля вблизи деревни Белыновичи Витебского района. Тракторист вспахивал землю на поле, и плуг зацепился за железный предмет. Мужчина подошел посмотреть, что заставило его прекратить работу, и обнаружил ржавый снаряд. Он незамедлительно позвонил агроному сельхозпредприятия, который проинформировал правоохранительные органы.
Группой разминирования войсковой части 5524 было найдено 48 артиллерийских снарядов и 22 минометные мины времен ВОВ.
Взрывоопасные предметы были вывезены в безопасное место и уничтожены.-0-
Фото УВД Витебского облисполкома.
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