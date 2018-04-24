Снаряды времен ВОВ обнаружены в Витебском районе во время посевной

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены в Витебском районе во время посевной, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Опасная находка была обнаружена 22 апреля вблизи деревни Белыновичи Витебского района. Тракторист вспахивал землю на поле, и плуг зацепился за железный предмет. Мужчина подошел посмотреть, что заставило его прекратить работу, и обнаружил ржавый снаряд. Он незамедлительно позвонил агроному сельхозпредприятия, который проинформировал правоохранительные органы.

Группой разминирования войсковой части 5524 было найдено 48 артиллерийских снарядов и 22 минометные мины времен ВОВ.

Взрывоопасные предметы были вывезены в безопасное место и уничтожены.-0-

Фото УВД Витебского облисполкома.