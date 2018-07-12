Снимавшего стресс с топором минчанина суд приговорил к 3,5 года лишения свободы

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска приговорил 24-летнего жителя столицы, обвиняемого в совершении злостного и особо злостного хулиганства, к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского горсуда.

Обвиняемый признан виновным, в частности, в совершении умышленных действий, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия и угрозой его применения, связанных с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия. Отбывать наказание молодой человек будет в колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Вечером 28 февраля в лесопарковой зоне рядом с улицей Никитина в Минске 50-летний житель близлежащего дома выгуливал собаку. Когда питомец начал громко лаять, хозяин обернулся и увидел неизвестного молодого человека, нижняя часть лица которого была закрыта тканью. Он удерживал топор в поднятой вверх правой руке. Мужчина испугался и вместе с псом побежал домой, а человек с топором его преследовал. В итоге 50-летний минчанин укрылся за забором дома.

Мужчина сообщил о случившемся в правоохранительные органы и указал приметы нападавшего. Участковые установили личность подозреваемого - 24-летний житель Минска был задержан и помещен в изолятор временного содержания. При осмотре на месте происшествия и по месту его жительства следователи с участием экспертов изъяли части топора. Со слов молодого человека, он направился в лес поколоть дрова, чтобы снять стресс. Перед этим употребил спиртное и лекарства. Также выяснилось, что за час до вышеуказанных событий минчанин угрожал топором еще двум людям.-0-