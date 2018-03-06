Сосед подозревается в убийстве двух братьев в Борисовском районе

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Минской области устанавливает обстоятельства убийства двух братьев в Борисовском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

По факту жестокого убийства двух жителей деревни в Борисовском районе УСК возбуждено уголовное дело (п.1, п.6 ч.2 ст.139 УК Беларуси). О смерти с признаками криминального характера двух братьев 1972 и 1990 годов рождения в их доме сегодня утром сообщила родственница мужчин.

На место происшествия незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа. "С использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории СК проведен тщательный осмотр места преступления, детальное обследование территории и обнаруженных следов. Следователи, милиционеры и специалисты управления Госкомитета судебных экспертиз фиксировали вещественные доказательства, опрашивали соседей, жителей деревни, - проинформировала Татьяна Белоног. - В результате по подозрению в совершении преступлений был задержан 25-летний местный житель, который живет по соседству с братьями".

Фото УСК по Минской области

По предварительным данным, он накануне был в гостях у своих соседей и из-за конфликта на почве распития спиртного нанес им множественные удары топором. Следственные действия с участием задержанного для установления мотива и всех обстоятельств преступления продолжаются. Назначены лабораторные исследования, в том числе по изъятому топору.

Для дальнейшего расследования уголовное дело принято к производству следователями областного аппарата УСК по Минской области.-0-