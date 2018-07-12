12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соседи украли у минчанки 30 томов энциклопедии, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Жительница столицы обратилась в Центральное РУВД Минска с просьбой установить того, кто украл ее книги из приквартирного тамбура. Милиция выяснила, что преступление совершили ее соседи. "Было установлено, что 26-летняя соседка попросила женщину позвонить с ее стационарного телефона. После звонка девушка покинула тамбур, однако дверь за собой не заперла. После этого она и ее супруг вынесли 30 энциклопедии общей стоимостью Br320, а также статуэтку. Часть книг они продали на одном из рынков столицы", - рассказали в милиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража).-0-

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