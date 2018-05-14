14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние пострадавших в ДТП под Каменцем детей стабилизировалось. Такая информация прозвучала в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Состояние двух пострадавших подростков врачи оценивают как тяжелое, оба прооперированы. Еще четверо находятся в состоянии средней степени тяжести. Накануне был собран консилиум из лучших специалистов, в том числе из Минска. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения Валерия Малашко.

Как сообщалось, 13 мая около 7.00 на 54-м км автодороги Р98 Каменец-Шерешево-Свислочь вблизи деревни Мартынюки произошла авария. Пострадали дети из украинской команды по футболу. Один ребенок погиб, еще шестеро с тяжелыми травмами были госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.-0-