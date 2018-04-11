Состояние пострадавших в ДТП в Псковской области белорусов оценивается как средней степени тяжести

11 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Состояние пострадавших сегодня в ДТП в Псковской области граждан Беларуси оценивается как средней степени тяжести. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил руководитель консульского отдела посольства Беларуси в России Владимир Шорохов.
Дипломат со ссылкой на сведения управления МЧС России по Псковской области отметил, что всего в ДТП пострадали шесть граждан Беларуси. По последним данным, в Псковскую областную больницу с переломами и другими травмами госпитализированы трое граждан Беларуси. Еще троим пострадавшим оказывается помощь амбулаторно: у них ушибы и рваные раны.
Владимир Шорохов добавил, что посольство продолжает отслеживать ситуацию, находится в постоянном контакте с компетентными органами и экстренными службами Псковской области.
ДТП случилось около 5 часов утра на 258-м километре автодороги Санкт-Петербург-Невель в Струго-Красненском районе. По предварительной версии, водитель трактора "Вольво" при развороте не убедился в безопасности маневра, вследствие чего произошло столкновение с автомашиной "Мерседес". В микроавтобусе находились девять граждан Беларуси.-0-
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