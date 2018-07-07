Состояние родившей на вокзале в Барановичах женщины и ребенка удовлетворительное

7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Состояние родившей на автовокзале в Барановичах женщины и ребенка удовлетворительное, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Андрей Корнелюк.

"У женщины на вокзале произошли стремительные роды. Туда была незамедлительно вызвана скорая. Медицинская помощь роженице была оказана своевременно и в полном объеме. Роженица и новорожденная госпитализированы в стационар. На утро 7 июля их состояние удовлетворительное", - сказал Андрей Корнелюк.

Роженице 39 лет. У нее это уже третьи роды. Женщина живет в Барановичском районе. В городе она была в гостях.

Как сообщалось, в Барановичах 6 июля около 18.00 на перроне у входа в здание автовокзала у женщины начались роды. Первую помощь роженице оказали находившиеся рядом пассажиры и работники автовокзала.-0-