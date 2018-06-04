4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние выжившего после падения пилота паратрайка близко к удовлетворительному, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
"Мужчина находится в Минской областной больнице. Сосуды и нервы не задеты. Состояние близко к удовлетворительному", - сказали в пресс-службе.
Инцидент произошел вечером 2 июня. Летательный аппарат упал вблизи деревни Лошаны Минского района. В 19.39 очевидец сообщил в МЧС, что в лесном массиве упал паратрайк. Спасатели пришли на помощь пилоту.
При падении мужчина получил травму плеча - его проткнул ствол дерева. Спасатели оказали ему помощь и передали бригаде врачей.
Причины произошедшего выясняются. По предварительной информации, во время полета могла оборваться стропа.-0-
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