4 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудник "Красносельскстройматериалов" отправил более 300 т цемента в адрес неработающей фирмы. Об этом БЕЛТА сообщили в Волковысском межрайонном отделе управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области.
Подозреваемым признан начальник службы маркетинга предприятия. Он несколько лет назад распорядился отгрузить без предоплаты партию портландцемента весом в 339 т. Оплата за цемент так и не поступила.
Как оказалось, столичное ООО, в адрес которого был отгружен товар, в нем не нуждалось и на момент отгрузки не работало. Цемент был получен другим субъектом хозяйствования из Минска. Действия начальника службы маркетинга повлекли причинение ОАО "Красносельскстройматериалы" ущерба в особо крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается.-0-
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