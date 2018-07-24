24 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сотрудник ОМОН в Сенненском районе спас тонущего рыбака, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Озеро Кичино неподалеку от городского поселка Богушевск Сенненского района - излюбленное место рыбаков. Сюда на пару дней приехал отдохнуть с семьей во время отпуска и сотрудник ОМОН Минского ГУВД прапорщик милиции Павел Козырев. Вечером в 200 м от берега рыбак в лодке засуетился и в доли секунды оказался в воде. Он пытался в нее забраться, но лодку уносило ветром. Павел бросился на помощь, стремительно спустил свою лодку на воду и предупредил жену, чтобы вызвала скорую.

"Двести метров показались мне марафонской дистанцией - так замерло время. Я не отрывал взгляд от тонущего, чтобы не потерять из виду. Как мне удалось ухватить его в последнюю секунду, даже не представляю, он уже шел на дно", - рассказал Павел Козырев.

Спасенный оказался бывшим сотрудником российской правоохранительной системы Сергей Зоркин. В звании майора он ушел на заслуженный отдых и вернулся в родные места.

Начальник УВД Витебского облисполкома Иван Кубраков лично поблагодарил сотрудника ОМОН за проявленный героизм и выразил уверенность, что своим поступком он укрепил веру людей в сотрудников милиции. Глава милиции региона вручил Павлу Козыреву нагрудный знак "Витебская милиция", памятный подарок в виде наручных часов и благодарственное письмо.-0-