Сотрудники борисовской букмекерской конторы проигрывали деньги клиентов и компании

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении четверых сотрудников одной из букмекерских контор, они подозреваются в присвоении средств компании. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД. "По данным правоохранителей, заведующая и три кассира букмекерской конторы, являясь материально ответственными лицами и действуя в нарушение установленных должностных инструкций, присваивали деньги предприятия, в том числе внесенные жителями Борисова при оформлении ставок, - рассказала Татьяна Белоног. - Находясь на рабочем месте и имея доступ к средствам на электронном счете компании, сотрудники оформляли соответствующие документы и делали ставки, используя данные клиентов. В результате с января по апрель этого года они проиграли более Br35,5 тыс.".

Проводятся допросы, очные ставки, изучается изъятая документация, касающаяся деятельности предприятия. Назначен ряд криминалистических экспертиз. На имущество подследственных наложен арест. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст.211 УК (присвоение имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Фигуранты находятся под обязательством о явке. Окончательная квалификация с учетом роли в противоправной деятельности будет дана по результатам расследования.-0-