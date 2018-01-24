Сотрудники ГАИ помогли замерзающим на дороге в Гомельском районе шести жителям Молдовы

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе сотрудники ГАИ помогли замерзающим в заглохнувшем автомобиле шести жителям Молдовы, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Сегодня около 9.20 наряд ОГАИ Гомельского РОВД во время патрулирования в деревне Калинино (Гомельский район) обратили внимание на микроавтобус с молдавскими номерами. Капот был открыт, а вокруг суетились парни, пытаясь завести авто. Выяснилось, что шестеро молдаван возвращались домой из Санкт-Петербурга. Пока было тепло, ехали нормально, однако ударили морозы, и машина заглохла. С 5.00 мужчины пытались ее реанимировать, но безрезультатно. О своей проблеме они сообщили в Молдову, и земляки пообещали помочь, выслав автомобиль на границу Украины и Беларуси.

Белорусские правоохранители предложили гражданам Молдовы доставить их к пункту пропуска "Новая Гута" - на границу с Украиной, где есть возможность обогреться, дождаться помощи друзей. Остановив проезжавший мимо грузовик, госавтоинспекторы попросили водителя взять молдавский микроавтобус на буксир. Спустя час инспекторам ГАИ сообщили, что буксировка прошла успешно.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома