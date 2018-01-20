Сотрудники ГАИ за четыре часа раскрыли наезд на женщину в Полоцком районе

20 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ раскрыли наезд на женщину в Полоцком районе за четыре часа, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Происшествие случилось утром 20 января около д. Бараново. О находившейся на проезжей части обнаженной женщине с признаками наезда сообщил водитель снегоуборочной машины. С помощью системы видеонаблюдения, установленной на сельском магазине, других оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Полоцкого и Верхнедвинского ОГАИ смогли оперативно установить и задержать водителя машины, который подозревался в совершении данного ДТП. На место происшествия выезжал также начальник ГАИ УВД Витебского облисполкома Михаил Дядичкин.

Задержанным оказался водитель МАЗа с полуприцепом одного из местных сельхозпредприятий. Машина имела характерные легкие повреждения. Свою вину мужчина 1974 года рождения признал. "По словам сельчанина, женщина переходила дорогу в неположенном месте, а с места происшествия он скрылся, так как испугался", - отметил Александр Казючиц.

В настоящее время женщина находится в реанимации. Устанавливаются ее личность и причины нахождения в подобном виде на дороге. Проводится проверка.

ГАИ просит всех очевидцев события обратиться в дежурную часть милиции или на горячую линию 102.-0-