Сотрудники минского ОМОНа спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с осветительной мачты

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники минского ОМОНа спасли сегодня мужчину, пытавшегося спрыгнуть с осветительной мачты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

На главном железнодорожном вокзале Минска на осветительной вышке правоохранители заметили мужчину. По тому, как он двигался, стало понятно - он намерен спрыгнуть, что привело бы к неминуемой гибели. Были вызваны дополнительные силы, к месту происшествия прибыли также сотрудники МЧС и скорой помощи. Увидев их, мужчина занервничал и несколько раз перешагивал ограждение с намерением спрыгнуть.

В переговоры он не вступал, на вопросы не отвечал, пояснил лишь, что оказался здесь из-за конфликта с девушкой, с которой прибыл утром из Светлогорска. Общаться с кем-либо он отказывался, лишь требовал, чтобы его оставили в покое.

Положение осложнялось тем, что под вышкой проложены рельсы, а вокруг - высоковольтные провода. Опасность представляли также и поезда, регулярно проезжавшие под вышкой.

В этой ситуации инициативу взял на себя заместитель командира ОМОНа ГУВД подполковник милиции Алексей Тарасов. Будучи в гражданской одежде, он под видом работника железной дороги смог приблизиться к вышке. Вступив в контакт с мужчиной, он профессионально выстроил диалог. Потенциальный самоубийца сначала позволил подполковнику приблизиться к вышке, а затем и подняться на нее. Поднявшись, правоохранитель предположил, что мужчина находится под действием наркотиков, а также убедился в серьезности его намерений. Однако благодаря действиям милиционера мужчина отказался от своих намерений.

В настоящее время он доставлен в дежурную часть УВД на железнодорожном транспорте. Проводится проверка.-0-