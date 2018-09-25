Сотрудники "МТЗ" получили до 10 лет за взятки

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудников ОАО "МТЗ", обвиняемых в получении взяток, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.

Максимальное наказание получил главный металлург предприятия за взятку в особо крупном размере и пособничество к даче взятки. Он приговорен к 10 годам с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией всего имущества. Он лишен права занимать определенные должности на срок 5 лет. Его сын - работник модельного цеха - признан виновным в посредничестве во взяточничестве. Ему назначили 4 года колонии усиленного режима.

Начальник управления материально-технического снабжения, который также признан виновным в получении взятки, приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией всего имущества. Ему запретили занимать определенные должности в течение пяти лет.

Что касается председателя правления ПАО "Завод утяжелителей" (Украина), за дачу взяток ему назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за это преступление (с применением ст. 70 УК), - штраф в размере 2 тыс. БВ на сумму Br49 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Установлено, что в 2016-2017 годах председатель правления украинского предприятия, лоббируя интересы своего предприятия, дал взятки должностным лицам МТЗ. Главный металлург получил от руководителя украинского предприятия в качестве взятки денежные средства на общую сумму более $16 тыс., из которых более $13,5 тыс. - при пособничестве своего сына, работника модельного цеха ОАО. Начальник управления материально-технического снабжения получил более $8 тыс. При этом главный металлург тракторного завода оказал пособничество гражданину Украины в даче взятки начальнику управления.-0-