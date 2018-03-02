2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники спецподразделения погранслужбы пресекли канал поставки наркотиков из России, соответствующая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Во время выполнения задач по оперативному обеспечению пограничной безопасности Беларуси 1 марта сотрудники спецподразделения погранслужбы задержали двух граждан Беларуси - распространителя наркотических средств и его поставщика. "В ходе разработки канала наркотрафика сотрудникам оперативного подразделения стало известно, что один из жителей Мозыря доставил наркотик из Москвы с целью его дальнейшей продажи на территории Беларуси", - пояснили в Госпогранкомитете.

В результате проведенной операции по местам жительства и в транспортных средствах подозреваемых оперативники обнаружили полиэтиленовые пакеты и свертки из фольги, в которых оказалось вещество растительного происхождения коричневого цвета общей массой около 50 г. Экспертиза показала, что изъятое является опасным наркотическим средством гашиш.

По установленным фактам противоправной деятельности в отношении мужчин возбуждено пять уголовных дел за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Беларуси наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также за их незаконные приобретение, хранение и перевозку с целью сбыта.

"Ответственность только лишь за одно преступление, предусмотренная частью 2 статьи 328-1 УК Республики Беларусь, может лишить задержанных свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без нее. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия для установления всех участников преступной деятельности", - отметили в ведомстве.-0-