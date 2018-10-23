Сотрудники транспортной инспекции Гродненской области задержаны при получении взятки

23 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С поличным при получении взятки в Гродненской области задержали сотрудников транспортной инспекции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В совершении преступления подозреваются двое мужчин 1979 и 1995 годов рождения. Они работают специалистами отдела контроля автомобильного транспортного филиала транспортной инспекции по Гродненской области.
"Подозреваемые останавливали транспортные средства, следующие транзитом по дорогам региона, а затем искали различные нарушения. Проблему же предлагали решить на месте. 18 октября они получили деньги за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию. Сразу же после этого были задержаны", - рассказали в пресс-службе УВД.
Возбуждено уголовное дело по ст. 430 УК (получение взятки). Сейчас сотрудники ОБЭП проверяют причастность подозреваемых к другим подобным преступлениям, есть основания полагать, что факт получения взятки был не единственным.-0-
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