Сотрудники УБЭП предотвратили крупное хищение с минского завода

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома предотвратили крупное хищение с Минского подшипникового завода, сообщили БЕЛТА в ГУВД.

Двое работников предприятия, деятельность которых координировал начальник участка, закладывали в тайники на территории завода подшипники. "После того, как формировалась крупная партия, похищенное вывозилось за территорию завода на служебном транспорте. Злоумышленники использовали конструкторские особенности машины, позволяющие прятать комплектующие. Похищенное выгружалось в гараже одного из участников преступной группы", - рассказали в ГУВД.

Борцы с экономическими преступлениями совместно со службой безопасности и администрацией завода смогли в максимально короткие сроки пресечь преступную деятельность работников предприятия, установить принадлежность и стоимость похищенного. "Фигуранты были задержаны сотрудниками милиции с поличным при выгрузке очередной партии похищенного в гараж. Всего удалось предотвратить хищение более 400 подшипников различной номенклатуры. Продукция стоимостью более Br16 тыс. возвращена предприятию", - отметили в ГУВД.

В отношении работников предприятия Заводской (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.205 УК (кража, совершенная в крупном размере).-0-