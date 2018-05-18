Сотрудница Бобруйской ассоциации промышленников и предпринимателей похитила более Br70 тыс.

18 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. УСК по Могилевской области расследует уголовное дело в отношении должностного лица Бобруйской ассоциации промышленников и предпринимателей, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Следствием установлено, что обвиняемая с марта 2012 года по апрель 2016 года путем составления заведомо подложных платежных поручений необоснованно перечислила средства, принадлежащие ассоциации, в сумме более Br63 тыс. на расчетный счет частного предприятия, в котором сама являлась учредителем и директором. Кроме того, с февраля по апрель 2016 года, используя свои служебные полномочия, она поставила товарно-материальные ценности ассоциации в адрес принадлежащего ей частного предприятия, завладев имуществом на общую сумму более Br7,3 тыс.

Обвиняемая в июне 2015 года составила приказ об оказании ей материальной помощи в размере Br1550, право на которую она не имела, необоснованно начислила себе и получила эти денежные средства.

Действия должностного лица квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса, к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности должностного лица. Проводятся допросы свидетелей, обыски, анализируются документы, касающиеся хозяйственной деятельности. На имущество обвиняемой наложен арест", - сказала Оксана Соленюк.-0-