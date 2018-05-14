14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудница налоговой инспекции в Минске подозревается в продаже бланков строгой отчетности. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Генеральная прокуратура по материалам совместной проверки с управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску возбудила уголовное дело в отношении начальника управления по работе с плательщиками инспекции Министерства по налогам и сборам по Фрунзенскому району Минска №1. Должностному лицу инкриминируется превышение служебных полномочий по ч.2 ст.426 УК.

Женщина подозревается в том, что с апреля по декабрь 2016 года, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, нарушая локальные и ведомственные нормативные правовые акты, для последующей продажи приняла от двух ликвидируемых субъектов хозяйствования 1,9 тыс. контрольных (идентификационных) знаков - бланков строгой отчетности. "Будучи обязанной принять акты о списании этих знаков и внести в электронную базу данных сведения о их недействительности, она умышленно нарушила эти требования и передала другому человеку 600 бланков. Полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению", - рассказали в Генпрокуратуре.

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в Следственный комитет.-0-