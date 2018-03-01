Совершивший смертельное ДТП в Барановичском районе мужчина взят под стражу

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Совершивший в Барановичском районе смертельное ДТП и скрывшийся с места аварии водитель взят под стражу, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.

Заключение под стражу 31-летнего жителя Барановичского района санкционировано заместителем прокурора Брестской области. "Мера пресечения подозреваемому в совершении ДТП, повлекшего смерть двух человек, в том числе его малолетней дочери, избрана с учетом обстоятельств совершенного преступления, его тяжести и личности обвиняемого", - отметили в прокуратуре.

Как сообщалось, трагедия на дороге Н275 произошла 21 февраля около 19.00 вблизи д. Лесная. По предварительной информации, 31-летний житель д. Великие Луки, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля "Рено", не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. После этого мужчина скрылся с места ДТП. В машине остались его 12-летняя дочь и сверстник-односельчанин, которые от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Виновник аварии был оперативно задержан сотрудниками милиции. Медосвидетельствование выявило у него 2,1 промилле алкоголя в крови. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК Беларуси. Установлено, что в 2012 году он был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Предварительное расследование по уголовному делу проводит следственное управление УСК по Брестской области.-0-