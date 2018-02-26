26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатель погиб при пожаре в Новогрудском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 01.48 в МЧС от очевидца поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Невда Новогрудского района. Когда спасатели прибыли на место, кровля была полностью охвачена огнем. Со слов очевидцев, в доме могла находиться женщина. "Звено газодымозащитной службы немедленно отправилось в разведку в горящее строение. Когда работники МЧС находились внутри дома, обрушились балки перекрытия и дымоход печи. Командир отделения старший прапорщик внутренней службы Дмитрий Зайко оказался зажатым строительными конструкциями. Он был извлечен коллегами и госпитализирован в реанимационное отделение больницы. В 06.19 спасатель скончался", - проинформировали в МЧС.

Дмитрий Зайко служил в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям с 1996 года, все отзываются о нем как об опытном спасателе, верном и надежном друге. Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает соболезнование родным и близким погибшего. На месте работает комиссия во главе с первым заместителем министра, которая оказывает необходимую помощь родственникам и выясняет все обстоятельства случившегося.-0-