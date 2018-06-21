Спасатель погиб при тушении лесного пожара под Жлобином

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатель погиб при тушении лесного пожара в Жлобинском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
"Пожарный ПАСЧ №2 Жлобинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям сержант внутренней службы 20 июня во время работ на месте лесного пожара вблизи д.Лесань потерял сознание. Реанимационные мероприятия проводили спасатели, а также прибывшая бригада скорой медицинской помощи. В 21.29 работниками скорой медицинской помощи была констатирована смерть", - проинформировали в управлении.-0-
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