Спасатели Гомельского гарнизона помогли выбраться из колодцев двум собакам

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Гомельского гарнизона 20 августа дважды выезжали на оказание помощи собакам, которые очутились в колодцах, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Так, в поселке Черот Буда-Кошелевского района собака упала в заброшенный колодец глубиной около 3,5 м.

В Калинковичах пес оказался в водопроводном колодце глубиной около 2 м.

Спасатели районных подразделения МЧС помогли животным выбраться из колодцев. В обоих случаях помощь ветеринаров собакам не понадобилась.-0-