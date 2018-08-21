Спасатели Гомельского гарнизона помогли выбраться из колодцев двум собакам

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Гомельского гарнизона 20 августа дважды выезжали на оказание помощи собакам, которые очутились в колодцах, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
Так, в поселке Черот Буда-Кошелевского района собака упала в заброшенный колодец глубиной около 3,5 м.
В Калинковичах пес оказался в водопроводном колодце глубиной около 2 м.
Спасатели районных подразделения МЧС помогли животным выбраться из колодцев. В обоих случаях помощь ветеринаров собакам не понадобилась.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3371 BYN
|2.35 BYN
|2.354 BYN
|USD
|2.048 BYN
|2.04 BYN
|2.045 BYN
|RUB
|3.0498 BYN
|3.03 BYN
|3.05 BYN