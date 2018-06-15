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Спасатели и военные ликвидировали возгорание на полигоне под Гродно

Происшествия 15.06.2018 | 10:00
Фото Гродненского областного управления МЧС
Фото Гродненского областного управления МЧС
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15 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели и военнослужащие ликвидировали загорание сухой растительности на полигоне, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 14 июня жители Гродно начали обращаться по поводу задымления на выезде из областного центра в сторону агрогородка Поречье.

"По итогам мониторинга было установлено, что на территории Гожского полигона наблюдается загорание сухой растительности на площади около 5 га. Угрозы населенным пунктам нет", - отметили в областном управлении МЧС.

Подразделения спасателей и военнослужащие стали тушить возгорание, к 22.00 14 июня оно было полностью ликвидировано.-0-

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Гродненская область, МЧС
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