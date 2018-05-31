Спасатели ликвидировали пожар в складском здании в Гродно

31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар в складском здании на территории бывшей военной части на улице Лидской в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре на складах, которые сейчас принадлежат одному из коммунальных предприятий, поступило в 11:54. На месте работали 13 подразделений МЧС. Спасатели остановили распространение огня и справились с пожаром.

В Гродно произошел пожар на складах коммунального предприятия Пожар произошел на складах в бывшей военной части по улице Лидской. Сейчас они принадлежат одному из коммунальных предприятий города. Частично склады пустые, частично использовались для хранения овощей.

"Огнем повреждена кровля на площади 450 кв.м. Пострадавших нет", - отметили в МЧС.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем и поджога.-0-