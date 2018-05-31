Спасатели ликвидировали пожар в складском здании в Гродно

31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар в складском здании на территории бывшей военной части на улице Лидской в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре на складах, которые сейчас принадлежат одному из коммунальных предприятий, поступило в 11:54. На месте работали 13 подразделений МЧС. Спасатели остановили распространение огня и справились с пожаром.
"Огнем повреждена кровля на площади 450 кв.м. Пострадавших нет", - отметили в МЧС.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем и поджога.-0-
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