3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели нашли в задымленной квартире в Минске трех запертых в шкафу детей, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сообщение о задымлении в квартире поступило в МЧС 3 марта. Дверь прибывшим на место спасателям открыл ее хозяин. В квартире чувствовался запах гари, как оказалось, на кухне загорелся диван, который мужчина вместе с женой потушили сами, но не до конца - к моменту приезда пожарных еще немного тлел поролон. "При помощи подручных средств спасатели потушили загорание, а при обследовании квартиры заметили детские вещи. Во время беседы хозяева сказали, что у них четыре ребенка и дома их нет - они находятся у бабушки. Однако в детской комнате в закрытом шкафу спасатели нашли мальчиков, 2008 и 2015 годов рождения, и девочку, 2012 года рождения. Дети были напуганы", - рассказали в МЧС. Со слов малышей, в шкаф их посадила мать, сказала сидеть тихо и не шевелиться.

Детей осмотрели медики, состояние здоровья признано удовлетворительным. Затем на место прибыли сотрудники милиции. Причины происшествия будут устанавливаться. Хозяева не смогли внятно объяснить, почему загорелся диван. В МЧС отметили антисанитарное состояние квартиры.-0-