Спасатели обнаружили за сутки пятерых потерявшихся в лесах

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки спасатели обнаружили пятерых потерявшихся в лесах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В Россонском районе возле деревни Янковичи потерялась пенсионерка 1955 года рождения. В поисках были задействованы в том числе сотрудники милиции и местные жители. В 19.40 женщину обнаружили спасатели, она не пострадала. Еще два грибника заблудились вечером в лесу возле деревни Гороватка Витебского района. Их удалось обнаружить за полчаса.
Около 16.00 спасатели приступили к поиску двух женщин, которые заблудились в лесу возле деревни Козлы Горецкого района. Тремя часами ранее они пошли за грибами и потерялись. Примерно через час женщины вышли на звук спецмашины, в медпомощи не нуждались.
МЧС рекомендует перед выходом в лес изучить карту местности, иметь при себе телефон, лекарства, сообщить родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения.
Проверить свои знания о действиях, если заблудились в лесу, можно в мобильном приложении МЧС "Помощь рядом".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4977 BYN
|2.516 BYN
|2.528 BYN
|USD
|2.1605 BYN
|2.167 BYN
|2.174 BYN
|RUB
|3.0928 BYN
|3.085 BYN
|3.1 BYN