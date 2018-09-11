Спасатели обнаружили за сутки пятерых потерявшихся в лесах

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки спасатели обнаружили пятерых потерявшихся в лесах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В Россонском районе возле деревни Янковичи потерялась пенсионерка 1955 года рождения. В поисках были задействованы в том числе сотрудники милиции и местные жители. В 19.40 женщину обнаружили спасатели, она не пострадала. Еще два грибника заблудились вечером в лесу возле деревни Гороватка Витебского района. Их удалось обнаружить за полчаса.

Около 16.00 спасатели приступили к поиску двух женщин, которые заблудились в лесу возле деревни Козлы Горецкого района. Тремя часами ранее они пошли за грибами и потерялись. Примерно через час женщины вышли на звук спецмашины, в медпомощи не нуждались.

МЧС рекомендует перед выходом в лес изучить карту местности, иметь при себе телефон, лекарства, сообщить родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения.

Проверить свои знания о действиях, если заблудились в лесу, можно в мобильном приложении МЧС "Помощь рядом".-0-