3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели освободили застрявший в снегу школьный автобус в Житковичском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение с просьбой о помощи поступило в МЧС днем 2 марта. "Автобус, который развозил детей из школы по домам, застрял в снегу на дороге в деревне Черничи. Водитель пропускал встречный автомобиль, выехал на обочину и застрял в снегу. В автобусе находились четверо семилетних детей", - рассказали в МЧС.

Спасатели прибыли на место через 12 минут после звонка. Они отбуксировали автобус на проезжую часть.-0-