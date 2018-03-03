3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели освободили застрявший в снегу школьный автобус в Житковичском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение с просьбой о помощи поступило в МЧС днем 2 марта. "Автобус, который развозил детей из школы по домам, застрял в снегу на дороге в деревне Черничи. Водитель пропускал встречный автомобиль, выехал на обочину и застрял в снегу. В автобусе находились четверо семилетних детей", - рассказали в МЧС.
Спасатели прибыли на место через 12 минут после звонка. Они отбуксировали автобус на проезжую часть.-0-
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