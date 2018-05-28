Специалисты гослесохраны за минувшие выходные ликвидировали 11 пожаров

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одиннадцать лесных пожаров ликвидировали специалисты государственной лесной охраны за прошедшие выходные, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"С установлением жаркой погоды в лесном фонде страны вновь осложнилась пожароопасная обстановка. Только за прошедшую неделю в лесах Беларуси было зафиксировано 13 лесных пожаров общей площадью 5,2 га, 11 из них произошли на выходных", - рассказали в пресс-службе.

Один из наиболее крупных лесных пожаров произошел накануне в Орликовском лесничестве Копыльского опытного лесхоза. В 13.00 местные жители сообщили о возгорании в лесном фонде, после чего на тушение выехали 10 работников лесной охраны и две единицы техники. Через 40 минут дополнительно прибыли еще два пожарных автомобиля лесхоза и 15 специалистов. В 14.30 очаг был локализован.

"Площадь пожара составила 1 га. По предварительным данным, причиной возгорания стал человеческий фактор. Выясняются все обстоятельства", - сообщили в ведомстве.

Во время обследования поврежденной площади специалисты государственной лесной охраны обнаружили незаконную посадку конопли. Информация о месторасположении объекта была сразу же передана в местное РОВД. Ведется проверка.

В Минлесхозе напомнили, что с наступлением пожароопасного сезона государственная лесная охрана перешла на усиленный режим работы. Постоянный мониторинг ситуации осуществляют более 13 тыс. работников лесной отрасли. На патрулировании и ликвидации очагов возгорания задействованы 360 единиц техники. В отдельных случаях привлекаются специалисты МЧС.

Всего в системе Минлесхоза функционируют 252 пожарно-химические станции и 663 пункта противопожарного инвентаря. Система наземного обнаружения лесных пожаров включает 455 пожарно-наблюдательных вышек и 121 мачту, из которых 456 оборудованы системами видеонаблюдения.-0-