США депортировали в Беларусь скрывавшегося от уголовного преследования гродненца

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки депортировали в Беларусь скрывавшегося от уголовного преследования обвиняемого. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"В Национальном аэропорту Минск 17 октября представители правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки передали представителям Следственного комитета Беларуси задержанного и депортированного из США 21-летнего жителя Гродно, который почти два года скрывался от уголовного преследования. Такое решение было принято американской стороной на основании меморандума о взаимопонимании и оказании правовой помощи по уголовным делам, который был подписан 30 января заместителем директора ФБР Полом Эббейтом и председателем Следственного комитета Беларуси Иваном Носкевичем в штаб-квартире Федерального бюро расследований США в Вашингтоне", - рассказали в пресс-службе.

Депортированный белорус в июне 2015 года был осужден судом Октябрьского района Гродно за незаконный оборот психотропных веществ (ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси). В период отбывания наказания он совершил новые преступления. "В частности, 27 мая 2016 года он приобрел через интернет особо опасное психотропное вещество, с которым и был задержан на следующий день в Гродно сотрудниками органов внутренних дел. В период расследования подозреваемый скрылся от уголовного преследования, в связи с чем ему было заочно выдвинуто обвинение в совершении двух преступлений - незаконном обороте психотропных веществ (ст. 328 УК Беларуси) и уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы (ст. 415 УК Беларуси). В качестве меры пресечения было выбрано заключение под стражу и вынесено постановление об объявлении розыска, в том числе международного по линии Интерпола. Был установлен, задержан и впоследствии осужден гражданин, сбывший психотропное вещество скрывшемуся жителю Гродно", - отметили в Следственном комитете.

Разыскиваемого белоруса задержали в августе 2017 года в округе Джексон штата Флорида США за мошенничество.

В настоящее время производство по уголовному делу возобновлено. После проведения необходимых следственных действий обвиняемый будет содержаться в следственном изоляторе.

Следственный комитет Беларуси выражает признательность Федеральному бюро расследований США, национальным центральным бюро Интерпола в США и Беларуси, посольству США в Беларуси за последовательную реализацию меморандума и достигнутых договоренностей, содействие в реализации принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления и подтверждает готовность осуществить встречные действия со своей стороны.-0-

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