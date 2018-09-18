Стали известны новые подробности погони ГАИ за легковушкой в Минске

18 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. В ГУВД Мингорисполкома рассказали новые подробности погони ГАИ за легковушкой в Минске. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Преследовать автомобиль "Ауди" госавтоинспекторы начали еще в Минском районе. "Около 14.50 на трассе Р28 (Минск –Молодечно) возле деревни Лошаны водитель автомобиля "Ауди 80" на российской регистрации не выполнил требование сотрудников ГАИ Минского района об остановке и продолжил движение в направлении столицы. При преследовании неоднократно не выполнял требования об остановке", - отметили в ГУВД.

Возле Заславля служебный автомобиль ГАИ по техническим причинам не смог продолжить преследование. Информация о нарушителе была передана в дежурную часть. "В Минске на ул. Тимирязева в районе МКАД сотрудники столичной ГАИ заметили этот автомобиль. Водитель снова не выполнил требование об остановке. Он повернул в сторону переулка Тучинского на парковку торгового центра "Корона", где продолжил движение по тротуару в направлении входа в станцию метрополитена "Молодежная", - рассказали в ГУВД.

Инспектор использовал табельное оружие для остановки авто (в результате никто не пострадал), так как действия водителя "Ауди 80" создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей. "Эта мера не позволила пресечь противоправные действия водителя. Он продолжил движение по тротуару возле торгового центра в направлении ул. Кальварийской, затем по ней самой, потом повернул на ул. Жудро и поехал по встречной полосе", - добавили в ГУВД.

На ул. Жудро нарушитель врезался в стоящие машины. Здесь "Ауди" в конце концов заблокировали служебными автомобилями ГАИ.

Водитель задержан. Установлено, что это гражданин Беларуси, 1953 года рождения. Права соответствующей категории у него есть, был трезв. "Причину неадекватного поведения и многочисленных нарушений ПДД пояснить не смог. По данному факту проводится проверка", - проинформировали правоохранители.

В ГУВД подчеркнули, что "в столичной Госавтоинспекции достаточно средств и методов для борьбы с правонарушителями, совершающими противоправные действия, которые используются и будут использовать строго в соответствии с законодательством".-0-