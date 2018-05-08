8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станцию метро "Каменная горка" временно закрыли из-за бесхозного рюкзака, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

"На станции "Каменная горка" обнаружен бесхозный рюкзак, на который сработал металлодетектор. В 14.02 станция была закрыта. Вызваны сотрудники правоохранительных органов. Сбоя графика движения поездов допущено не было. Вторая линия работает от станции "Могилевская" до станции "Кунцевщина", - проинформировал Андрей Дроб.-0-