8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стекло лопнуло в вагоне поезда минского метро, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

Происшествие случилось сегодня на станции "Тракторный завод" около 10.40. Лопнуло торцевое стекло в двери, которая выходит на пространство между вагонами. "Пассажиры были высажены на станции, и движение было восстановлено в обычном порядке. По предварительной информации, стекло лопнуло из-за чьих-то действий", - проинформировал Андрей Дроб.-0-