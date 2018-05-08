8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стекло лопнуло в вагоне поезда минского метро, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.
Происшествие случилось сегодня на станции "Тракторный завод" около 10.40. Лопнуло торцевое стекло в двери, которая выходит на пространство между вагонами. "Пассажиры были высажены на станции, и движение было восстановлено в обычном порядке. По предварительной информации, стекло лопнуло из-за чьих-то действий", - проинформировал Андрей Дроб.-0-
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