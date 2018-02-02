Стокилограммовую авиабомбу обнаружили на стройке в Минске

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время строительных работ обнаружили стокилограммовую бомбу, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель пресс-службы внутренних войск Павел Зеленевич.

"Сегодня в 14.55 в дежурную часть войсковой части 5448 поступил сигнал от МЧС о том, что по улице Вербная в Минске на строительной площадке обнаружен предмет, похожий на снаряд. Во время работ экскаватор сломал ковшом хвостовую часть боеприпаса, и лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств он не взорвался. Строителей в срочном порядке эвакуировали", - рассказали в пресс-службе внутренних войск.

Прибывшая на место происшествия саперно-пиротехническая группа войсковой части 5448 идентифицировала предмет как советскую авиабомбу ФАБ-100 весом в 100 кг. В дальнейшем опасная находка была вывезена на полигон и уничтожена.-0-

Фото МВД Республики Беларусь