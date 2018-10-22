Столкновение авто в Каменецком районе: один человек погиб, четверо в больнице

22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе в дорожно-транспортном происшествии один человек погиб и четыре пострадали, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 20 октября около 21.00 на 131-м км трассы Р85. По предварительной информации, за рулем автомобиля "БМВ 530i" находился 34-летний брестчанин. Совершая обгон, водитель не убедился в безопасности маневра и взрезался в движущийся во встречном направлении "Альфа Ромео" под управлением 22-летнего жителя Бреста.

В результате ДТП на месте погибла пассажирка "БМВ". Еще четыре человека с различными травмами госпитализированы в Каменецкую районную больницу.

Проводится проверка.-0-