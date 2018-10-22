Столкновение авто в Каменецком районе: один человек погиб, четверо в больнице

22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе в дорожно-транспортном происшествии один человек погиб и четыре пострадали, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 20 октября около 21.00 на 131-м км трассы Р85. По предварительной информации, за рулем автомобиля "БМВ 530i" находился 34-летний брестчанин. Совершая обгон, водитель не убедился в безопасности маневра и взрезался в движущийся во встречном направлении "Альфа Ромео" под управлением 22-летнего жителя Бреста.
В результате ДТП на месте погибла пассажирка "БМВ". Еще четыре человека с различными травмами госпитализированы в Каменецкую районную больницу.
Проводится проверка.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.417 BYN
|2.42 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.112 BYN
|2.097 BYN
|2.105 BYN
|RUB
|3.2096 BYN
|3.205 BYN
|3.219 BYN