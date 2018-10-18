Столкнулась с машиной - мотоциклистка пострадала в ДТП в Минске

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "Фольксваген" в столице при повороте с ул. Аранской на ул. Володько с негорящей секцией дополнительного сигнала светофора столкнулся с мотоциклом, который двигался по ул. Могилевской в сторону ул. Аранской. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

При столкновении пострадала девушка 1992 года рождения, которая управляла мотоциклом. По предварительной информации ГАИ, она получила закрытую черепно-мозговую травму, а также переломы большой и малой берцовых костей левой ноги. Пострадавшая госпитализирована.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Следователь и специалист управления Государственного комитета судебных экспертиз по г. Минску проводят осмотр места происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-