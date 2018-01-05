Стреляющую ручку изъяли у обвиняемого в мошенничестве с "Бентли" бизнесмена

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стреляющую ручку изъяли у обвиняемого в мошенничестве брестского бизнесмена, сообщили БЕЛТА в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Дома у мужчины правоохранители изъяли устройство, внешне схожее с автоматической ручкой, которое имеет в своей конструкции элементы огнестрельного оружия. Была назначена баллистическая экспертиза. "Согласно заключению эксперта управления ГКСЭ по Брестской области, представленное приспособление изготовлено самодельным способом с использованием заводского оборудования. Оно пригодно для стрельбы патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм и является ручным однозарядным гладкоствольным огнестрельным оружием", - рассказали в управлении. Как отметили эксперты, данная конструкция напоминает стреляющую ручку, которую использовал секретный агент Джеймс Бонд.

Следствие установило, что брестчанин в 2013-2015 годах путем обмана и злоупотребления доверием двух знакомых завладел $40 тыс. и Br317 млн (неденоминированных). Он же в 2015 году сделал заведомо ложное сообщение в правоохранительные органы о повреждении его автомобиля "Бентли Континенталь" неустановленным лицом. Но, как выяснилось, он сам повредил его для незаконного получения страхового возмещения, после чего обманом получил деньги филиала "Белгосстрах" по Брестской области - более Br492 млн (неденоминированных).

Действия мужчины квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество), ч.5 ст.16 и ч.2 ст.431 (подстрекательство к даче взятки), ч.2 ст.400 (заведомо ложный донос о совершении преступления, из корыстных побуждений), ч.2 ст.295 (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Беларуси.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.-0-