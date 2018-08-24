Стрелявшему в милиционеров жителю Ивацевичского района предъявлено обвинение

24 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителю Ивацевичского района, стрелявшего в милиционеров, предъявлено обвинение, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Трагедия произошла 17 августа в деревне Бобровичи. Местный житель 1961 года рождения открыл стрельбу из огнестрельного оружия по участковым инспекторам милиции, проводившим плановую проверку порядка хранения оружия. В результате сотрудник 1976 года рождения был смертельно ранен, его младший коллега в тяжелом состоянии госпитализирован. После задержания фигурант был освидетельствован. В выдыхаемом им воздухе этиловый спирт не обнаружен.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.10 ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч.1 ст.14 и п.1, 10 ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-