Стрелявший по милиционерам житель Ивацевичского района задержан

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрелявший по милиционерам житель Ивацевичского района обезврежен и задержан, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Спецоперация завершена. Сельчанин, открывший стрельбу, обезврежен. Задержан. Сейчас с ним работают сотрудники следственно-оперативной группы", - проинформировали в ведомстве.

Как сообщалось, происшествие случилось сегодня днем в деревне Бобровичи Телеханского сельсовета. Сотрудники Ивацевичского РОВД проводили рейд по проверке законности хранения оружия у населения. Когда двое милиционеров подошли к дому 57-летнего местного жителя, у которого по информации правоохранителей могло иметься незарегистрированное охотничье ружье, мужчина внезапно открыл огонь на поражение. В результате стрельбы майор милиции участковый инспектор Ивацевичского РОВД 1976 года рождения скончался на месте. Второй сотрудник - 1995 года рождения - с огнестрельным ранением находится в реанимации. После стрельбы сельчанин забаррикадировался в доме, отказывался сдаться и угрожал.-0-