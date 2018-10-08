Стрелку из Дубровенского района планируется назначить судебно-психиатрическую экспертизу

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителю Дубровенского района, застрелившему односельчанина и ранившему его пасынка, планируется назначить судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) и по ч. 1 ст. 14, п. 1 ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах). "Идет подготовка к назначению судебно-психиатрической экспертизы в отношении задержанного, а также баллистической, дактилоскопической, трасологической и биологической экспертиз", - проинформировала Оксана Лазько.

Обстоятельства убийства мужчины и покушения на убийство несовершеннолетнего устанавливает Дубровенский районный отдел СК. "Следствие будет ходатайствовать перед прокурором об избрании к мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что подозреваемый работает лесорубом. Расследование уголовного дела продолжается", - добавила официальный представитель УСК по Витебской области.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Изъято гладкоствольное двуствольное ружье, а также ряд других вещественных доказательств. Допрошен потерпевший подросток. Проводятся также допросы свидетелей, в том числе медицинского персонала. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, производство исследований поручено экспертам ГКСЭ.

Как сообщалось, трагедия произошла вечером 6 октября в деревне Застенки Дубровенского района. После распития алкоголя 34-летний местный житель ранил из ружья 41-летнего мужчину и его 16-летнего пасынка, после чего скрылся на машине. О случившемся в милицию сообщили очевидцы события. На место происшествия незамедлительно были направлены бригада скорой помощи, ближайшие наряды милиции и следственно-оперативная группа РОВД. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался в машине скорой помощи, подросток с ранением предплечья находится в больнице.

Житель Дубровенского района застрелил односельчанина и ранил его пасынка Трагедия произошла в деревне Застенки Дубровенского района. 34-летний местный житель ранил из ружья 41-летнего мужчину и его 16-летнего пасынка, после чего скрылся на машине.

Чтобы задержать вооруженного преступника, в Дубровенском и соседних районах области, а также прилегающем районе России был введен специальный план, по тревоге поднят личный состав Дубровенского РОВД, ОМОН УВД. Осуществлялось перекрытие дорог. Под личный контроль разыскные мероприятия взял прибывший на место происшествия начальник областного управления внутренних дел Иван Кубраков.

Сотрудники отработали жилой сектор деревни, а также бросовые дома. Обнаружили автомобиль, оставленный подозреваемым возле дома. При дальнейшей отработке деревни около двух часов ночи при поддержке ОМОНа мужчина был задержан.-0-